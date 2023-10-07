اعلام العدو: من بين القتلى في الهجوم الذي نفذته حركة حماس اثنين من القادة الكبار بالجيش الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 18:14
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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق عدة في قطاع غزة
حزب الله: العملية رسالة للعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي وخاصة الساعين للتطبيع أن قضية فلسطين حية حتى التحرير
حزب الله: قيادة المقاومة الإسلامية على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية وتجري معها تقييمًا متواصلًا للأحداث
حركة أمل: "طوفان الأقصى" فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: لا بد لقوة الحق أن تنتصر على الظلم مهما طال الزمن وبوركت سواعد المقاومين أصحاب الأرض
الشيخ علي الخطيب: ندعو إلى التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني الذي أثبت أن الأرض لا تتحرر إلا ببذل الدماء والمقاومة
حركة أنصار الله في اليمن: نؤكّد بأن الشعب اليمني حاضر للمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين ومقدسات الأمة
الحكومة العراقية: يؤكد العراق موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته
الخارجية السورية: فصائل المقاومة الفلسطينية سجلت سطرا جديدا على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف
المجلس السياسي الأعلى باليمن: نؤكد تأييدنا لكل الخيارات التي تتخذها قيادة المقاومة الفلسطينية لردع العدو الصهيوني
التيار الوطني الحر: ما تشهده غزة اليوم هو رد فعل لشعب لم يعد أمامه سوى المقاومة
اعلام العدو: من بين القتلى في الهجوم الذي نفذته حركة حماس اثنين من القادة الكبار بالجيش الاسرائيلي
منذ 5 mins
7 October، 2023
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