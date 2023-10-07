كتائب القسام: في ظل غطاء صاروخي مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو اجتاز مجاهدونا الخط الدفاعي للكيان الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 18:16

كتائب القسام: في ظل غطاء صاروخي مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو اجتاز مجاهدونا الخط الدفاعي للكيان الغاصب

منذ 37 mins 7 October، 2023
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