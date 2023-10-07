اعلام العدو: حتى الآن لا تزال المعارك تدور حول مركز الشرطة في “سديروت” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 18:14

اعلام العدو: حتى الآن لا تزال المعارك تدور حول مركز الشرطة في “سديروت”

منذ 42 mins 7 October، 2023
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