وزير الصحة السوري: في حصيلة أولية غير نهائية بلغ عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص 80 شهيداً منهم 6 نساء و6 أطفال وعدد الإصابات نحو 240 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 22:44
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وزير الصحة السوري: في حصيلة أولية غير نهائية بلغ عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص 80 شهيداً منهم 6 نساء و6 أطفال وعدد الإصابات نحو 240
منذ 9 mins
5 October، 2023
الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
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