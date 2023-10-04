“جبهة العمل”: للتواصل مع الحكومة السورية لوضع حد نهائي للنزوح

نبهت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الاربعاء “من خطورة ما تشهده البلاد من أزمات وتحديات اقتصادية ومعيشية واجتماعية، ومن خطورة تزايد الحوادث والتوترات الأمنية وخصوصا في ظل استمرار النزوح السوري إلى لبنان بشكل يومي مُطّرد”.

وحذرت الجبهة “من تأثير ذلك على الوضع برمته، لا سيما وأن هناك عصابات ومجموعات إرهابية تكفيرية تمتلك السلاح وتخبّئه”، وتابعت “قد استطاع الجيش اللبناني البطل اعتقال وتفكيك العديد من الأفراد والشبكات ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، وهذا يُحتم على الدولة اللبنانية مسؤوليات كبرى للتواصل مع الحكومة السورية من أجل وضع حد نهائي لهذا النزوح الذي بات الجميع يعتبره يُشكل خطراً وجودياً على لبنان واللبنانيين”.

ودعت الجبهة إلى “ضرورة تنظيم وضع السوريين ككل وتسوية أوضاعهم القانونية وتمييز أصحاب العمالة منهم عن النازحين بطرق غير شرعية”، وحيّت “الجيش وضباطه وعناصره على الجهد الحثيث الذي يبذلونه”، وطالبت “الجميع بالالتفاف حوله ومؤازرته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام