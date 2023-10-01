الشيخ قاسم: من الطبيعي التعاون بين المسلمين في كل المجالات الممكنة

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “من الطبيعي أن يتعاون المسلمون مع بعضهم دولا وأحزابا وشعوبا، لقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا”.

وأضاف الشيخ قاسم في كلمة له خلال مؤتمر الوحدة الاسلامية الاحد “فلنتسالم على أن يكون لتعاوننا حدا أدنى وحدا أقصى”، وتابع “الأدنى بأن لا تنخرط أي جهة في معسكر أعداء المسلمين ضد أي جهة أخرى، أما الأقصى فلا حدود له”، ودعا “لنتعاون في كل المجالات الممكنة على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي والعسكري والتربوي”.

وشدد الشيخ قاسم على ان “تعاون المسلمين ليس إلغاء للسنة أو الشيعة، ودعم بعضهم بعضا ليس تبعية من جهة لأخرى، فكل نجاح لجهة هو فوز خاص لها ولقضاياها وهو أيضا نجاح لكل المسلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام