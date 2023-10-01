وسائل إعلام: سماع دوي انفجار وإطلاق نار في أنقرة قرب وزارة الداخلية والبرلمان والأمن يطوق المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2023 - 11:18

وسائل إعلام: سماع دوي انفجار وإطلاق نار في أنقرة قرب وزارة الداخلية والبرلمان والأمن يطوق المنطقة

منذ 50 mins 1 October، 2023
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