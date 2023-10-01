الدفاع المدني اخمد حرائق في البلدات العكارية : حلبا، العبدة، دير عوزا، ضهور الحسين، القريات، وادي الجاموس، البقيعة، عكار العتيقة، تل إندي، عيدمون، جورة النمر، ببنين والحوشب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2023 - 00:48

الدفاع المدني اخمد حرائق في البلدات العكارية : حلبا، العبدة، دير عوزا، ضهور الحسين، القريات، وادي الجاموس، البقيعة، عكار العتيقة، تل إندي، عيدمون، جورة النمر، ببنين والحوشب

منذ 5 ساعة 30 September، 2023
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