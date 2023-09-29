الشيخ الخطيب عزى بشهداء التفجير الإرهابي في بلوشستان بباكستان

استنكر نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب بشدة “التفجير الانتحاري في بلوشستان في باكستان الذي استهدف موكب المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف بعد تأديتهم الصلاة”.

وقال الشيخ الخطيب الجمعة “هذا عمل ارهابي ينتهك حرمة الإنسان وقدسية الدين ارتكبته جماعات تكفيرية امتهنت الارهاب والقتل المتعمد مخالفة كل التعاليم الدينية والقيم الانسانية”، وتابع “نسأل الله الرحمة للضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى”.

وعزى الشيخ الخطيب “الحكومة الباكستانيه والشعب وذوي الضحايا بهذا المصاب الجلل”، ودعا “حكومة باكستان وشعبها الى التعاون لاجتثاث الارهاب التكفيري وعدم السماح لنشوء بيئة حاضنة له والتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الفتن التي تقف خلفها الدوائر الاستعمارية بغية زعزعة امن واستقرار باكستان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام