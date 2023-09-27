وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 21:18

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان

منذ 36 mins 27 September، 2023
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