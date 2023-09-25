الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 12:04

الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة

منذ 2 ساعة 25 September، 2023
طقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،   قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال و على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس حار مسيطرا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و 32 درجة.

تحذير :  من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها على الجبال و في الداخل بشكل طفيف، و تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال و على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

الأربعاء:  قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل و الجبال واستقرارها في الداخل .

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 22 إلى 28 درجة،  في الداخل من 18 إلى 27 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  65 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 30 درجة

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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