6 اصابات برصاص الاحتلال واستهداف مرصد للمقاومة شرق قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد24/9/2023م، إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي “إن 6 من المواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق القطاع”، مبينة أن الاصابات وصلت مشافي القطاع لتلقى العلاج.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة في هذه الأثناء مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب قمع مسيرة جماهيرية غاضبة رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى، أطلق خلالها جنود الاحتلال عشرات قنابل الغاز والرصاص تجاه المشاركين في المسيرة.

وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت مرصداً للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بصاروخين على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد حالة من التوتر منذ أيام، استهدف على اثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم