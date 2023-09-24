‫مراسل المنار: 5 اصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال  ‫شرق قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 18:38

‫مراسل المنار: 5 اصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال  ‫شرق قطاع غزة 

منذ 27 mins 24 September، 2023
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