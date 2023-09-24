فلسطين المحتلة: إطلاق نار باتجاه مركبة عسكرية صهيونية قرب مستوطنة “أفني حيفتس” شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 14:44

فلسطين المحتلة: إطلاق نار باتجاه مركبة عسكرية صهيونية قرب مستوطنة “أفني حيفتس” شرق طولكرم

منذ 3 ساعة 24 September، 2023
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