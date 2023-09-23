احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث، 3 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2023 - 09:42
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احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث، 3 جرحى
منذ 2 ساعة
23 September، 2023
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