RT: تجدد الاشتباكات في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان بالسودان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 15:14

RT: تجدد الاشتباكات في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان بالسودان

منذ 19 mins 22 September، 2023
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