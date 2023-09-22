نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية للشؤون التنسيقية العميد “محمد رضا نقدي”: لا سبيل أمام أمريكا إلا الخروج من المنطقة وإخلاء قواعدها منعا لمزيد من الذل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 15:12
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نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية للشؤون التنسيقية العميد “محمد رضا نقدي”: لا سبيل أمام أمريكا إلا الخروج من المنطقة وإخلاء قواعدها منعا لمزيد من الذل
منذ 12 mins
22 September، 2023
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