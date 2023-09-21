نقيب الصيادلة: لدينا مختبر متطوّر للتأكّد من نوعيّة الدواء فاعتمدوه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 14:54

نقيب الصيادلة: لدينا مختبر متطوّر للتأكّد من نوعيّة الدواء فاعتمدوه

منذ 11 mins 21 September، 2023
جو سلوم
لبنان

زار نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم معهد البحوث الصناعيّة بحضور النائب السابق سليم خوري، واطلاع على مختبرات المعهد المتطورة والعالية المعايير المعتمدة عالمياً.

إثر الزيارة، دعا سلوم المعنيين الى “اعتماد مختبرات المعهد للتأكّد من نوعيّة الدواء وجودته، خصوصا في مراحل تسجيل الدواء المستورد أو المصنّع محلياً، فلدينا مختبر متطوّر للتأكّد من نوعيّة الدواء فتفضلوا اعتمدوه”.

وختم: “ليس لدينا من مبرّر لإنشاء مختبر مركزي وتحمّل تكاليفه او التأخير في الشروع بإنشاء الوكالة الوطنيّة للدواء تحت حجّة ان لا مختبر مركزيا لدينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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