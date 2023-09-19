الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية تجلي السكان المدنيين من الأماكن الخطرة في قره باغ وتقدم لهم المساعدة الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 23:14

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية تجلي السكان المدنيين من الأماكن الخطرة في قره باغ وتقدم لهم المساعدة الطبية

منذ 4 mins 19 September، 2023
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