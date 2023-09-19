الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية تجلي السكان المدنيين من الأماكن الخطرة في قره باغ وتقدم لهم المساعدة الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 23:14
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المجموعة الخماسية المتابعة للملف اللبناني عقدت اجتماعها الثالث في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
مصادر المنار: المجموعة الخماسية أكدت على ضرورة ألا يكون السقف الزمني لانتخاب رئيس للجمهورية مفتوحا
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يدعو أذربيجان إلى وقف فوري لعمليتها العسكرية في ناغورني كاراباخ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: العالم متعدد الأقطاب بحاجة إلى مؤسسات تعددية عالمية
غوتيريش في افتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة:عالمنا أصبح مليئا بالتحديات ويبدو أننا غير قادرين على مواجهتها
غوتيريش: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يتماشى مع عالم اليوم وإعادة تصميم البنية المالية الدولية
غوتيريش: تصاعد العنف وإراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين
الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نسعى إلى عالم أكثر أمانا ولا يمكن تسوية النزاعات بالقوة
بايدن: لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات لوحدها ومؤسسات الأمم المتحدة تحتاج للإصلاح وندعم توسيع مجلس الأمن وزيادة أعضائه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: العالم أكبر من خمس دول والعالم العادل قابل للتحقق
الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية تجلي السكان المدنيين من الأماكن الخطرة في قره باغ وتقدم لهم المساعدة الطبية
منذ 4 mins
19 September، 2023
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