التحكم المروري: 3 قتلى نتيجة اصطدام سيارة بعامود إنارة على اوتوستراد الغازية باتجاه صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2023 - 17:04
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التحكم المروري: 3 قتلى نتيجة اصطدام سيارة بعامود إنارة على اوتوستراد الغازية باتجاه صور جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
18 September، 2023
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