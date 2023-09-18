حجار: لبنان سيكون دولة ممر للنازحين.. وعلى الاوروبيين تعديل مقاربتهم لهذا الملف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2023 - 17:04

حجار: لبنان سيكون دولة ممر للنازحين.. وعلى الاوروبيين تعديل مقاربتهم لهذا الملف

منذ 1 ساعة 18 September، 2023
الوزير حجار
لبنان

اعتبر وزيرُ الشؤونِ الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجّار ان التخوفَ القبرصيَ من تفاقمِ ازمةِ النازحين جاءَ متأخرا، لافتاً الى ان “الاوروبيبن مضطرون الى تعديلِ مقاربتِهم لهذا الملفِ بعدَ فشلِ سياستِهم”.

وفي تصريحٍ لقناة المنار، قال حجار إن “السياسياتِ الاوروبيةَ والاميركيةَ فشلت حيالَ النازحينَ لانهم كانوا يُخططونَ لابقاءِ هؤلاءِ في الدولِ المستضيفة، وجددَ تحذيرَه من ان “لبنانَ سيكونُ دولةَ ممرٍ وليس مقراً للنازحين”، داعياً الى “إعادتِهم الى المناطقِ الآمنةِ في سوريا”.

المصدر: قناة المنار

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