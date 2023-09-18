اختتام أعمال الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النقل في لبنان والاتحاد الدولي للعمال العرب

اختتمت في بيروت أعمال الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النقل في لبنان والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والدول العربية المشاركة من مصر، سوريا، السودان، العراق، فلسطين، الكويت والبحرين، وأوصت برفض الخريطة الجديدة لخطوط النقل التي اعلن عنها في اعقاب الاجتماع الذي عقد في “مؤتمر العشرين” في الهند.

وأكد المؤتمرون “العمل على التنسيق مع اصحاب الشاحنات ومؤسساتهم للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها”.

كما أوصت الامانة العامة بـ”تفعيل العمل في الاتفاقية الثلاثية الخاصة بلبنان وسوريا والاردن بما يتعلق بموضوع الترانزيت والعمل على ازالة العقبات التي اوقفت العمل في مضمون الاتفاقية، وبالتنسيق مع الاخوة في لبنان والاردن وسوريا لتفعيل خط النقل بين تلك البلدان ودراسة دخول السيارات والشاحنات المصرية الى لبنان والعكس”.

وأوصت كذلك بـ”اعداد تقرير مفصل عن كل المشكلات التي تواجه قطاع النقل العربي على مستوى الدول العربية وتقديمه الى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لعرضه في الاجتماع المقبل لمنظمة العمل العربية، واختيار سيدة من كل دولة من دول الاعضاء على ان يتم انتخاب سيدة من بينهن في اول اجتماع لتكون المرأة ممثلة في الاتحاد العربي لعمال النقل”.

وتم تأكيد “تسديد الاشتراكات الخاصة بدول الاعضاء لتفعيل دور الاتحاد العربي مع تأجيل دفع الاشتراكات الخاصة بدولتي السودان وفلسطين نظرا للازمات المالية في تلك الدول مع اقرار التوجه لتقسيم ما يترتب عليهم على دول الاعضاء”.

واكد النقباء العرب “التضامن مع الشعوب العربية اثر الكوارث الطبيعية التي ازهقت الكثير من الارواح البرشية والخسائر المالية”.

وبحسب بيان للاتحاد العمالي العام، زارت الوفود المشاركة في المؤتمر مدينة طرابلس برفقة رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ولبوا دعوة رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي والنقيب محمد كمال الخير، إلى مأدبة غداء شاركت فيها فاعليات طرابلس والشمال.

وايضاً جالوا في الجنوب وانتقلوا الى المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة برفقة نائب رئيس الامين العام الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وسعد الدين صقر ورؤساء اتحادات ونقابات عمالية وبلدية واختيارية، حيث وضعوا اكليلا من الزهر على نصب بلال فحص في الزهراني ونصب الجيش والشعب والمقاومة في العديسة.

وكانت أعمال المؤتمر تمت في مقر الاتحاد العمالي العام حيث عقدت جلسات على مستوى الأمانة العامة واللجان المنبثقة عنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام