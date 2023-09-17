إعادة فتح فروع الجامعة اللبنانية في صيدا غداً الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 22:14

إعادة فتح فروع الجامعة اللبنانية في صيدا غداً الاثنين

منذ 3 ساعة 17 September، 2023
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