الوكالة الوطنية : صمود وقف إطلاق النار يخرقه إطلاق نار محدود في عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 19:00

الوكالة الوطنية : صمود وقف إطلاق النار يخرقه إطلاق نار محدود في عين الحلوة

منذ 2 ساعة 17 September، 2023
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