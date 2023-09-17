ليبيا| انتشال مئات الجثث في مناطق بعيدة عن درنة الليبية وخاصة من سواحل طبرق (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 19:00

ليبيا| انتشال مئات الجثث في مناطق بعيدة عن درنة الليبية وخاصة من سواحل طبرق (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 17 September، 2023
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