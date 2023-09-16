فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة في بلدة بيتا جنوب نابلس في إطار عملية البحث عن منفذي عملية حوارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2023 - 09:24

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة في بلدة بيتا جنوب نابلس في إطار عملية البحث عن منفذي عملية حوارة

منذ 1 ساعة 16 September، 2023
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