‫رئيس مجلس النواب نبيه بري للمنار: متمسكون بمبادرة الحوار ‫وهي الوحيدة الموجودة على الطاولة  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2023 - 22:58

‫رئيس مجلس النواب نبيه بري للمنار: متمسكون بمبادرة الحوار ‫وهي الوحيدة الموجودة على الطاولة 

منذ 1 ساعة 15 September، 2023
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