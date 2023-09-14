“لقاء الاحزاب”: لوقف الاشتباكات بمخيم عين الحلوة والاستجابة لدعوة الرئيس بري للحوار

دعا “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الخميس “لوضع مصلحة الشعب الفلسطيني العليا فوق كل اعتبار والعمل على وقف الاشتباكات فورا في مخيم عين الحلوة على قاعدة تنفيذ مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضم غالبية الفصائل الفلسطينية”.

من جهة ثانية، أكد اللقاء على “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية لتأمين انتظام الحياة السياسية وعمل المؤسسات الدستورية كافة، لا سيما تشكيل حكومة وطنية فاعلة تعمل لإخراج لبنان من الأزمات التي تعصف به”.

وشدد اللقاء على “التجاوب مع دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، والتي تنسجم أيضا مع المبادرة الفرنسية، بهدف الوصول إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام