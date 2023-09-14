الجيش اللبناني: توقيف 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة غير شرعية عبر البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 20:12

الجيش اللبناني: توقيف 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة غير شرعية عبر البحر

منذ 1 ساعة 14 September، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس توقيف 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وقال البيان “بتاريخ 14/9/2023، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريا  كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تم ضبط المركب المذكور”، وتابع “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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