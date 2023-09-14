الجيش اللبناني: توقيف 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة غير شرعية عبر البحر

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس توقيف 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وقال البيان “بتاريخ 14/9/2023، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تم ضبط المركب المذكور”، وتابع “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام