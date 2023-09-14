كميل شمعون التقى لودريان: إجراء الانتخاب باسرع وقت ممكن ضمن الأطر الدستورية

التقى رئيس حزب “الوطنييين الاحرار” النائب كميل دوري شمعون في قصر الصنوبر الخميس المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في اطار لقاءاته للتشاور حول الموضوع الرئاسي، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه غارو وكبار المسؤولين في السفارة الفرنسية.

واكد شمعون حرصه على “اجراء الانتخاب باسرع وقت ممكن ضمن الاطر الدستورية، وانه بغض النظر عن الاسم، فإن ما يهمنا هو الاتيان برئيس سيادي وإصلاحي، مُتحرر من القيود، يعمل على تنفيذ كل مندرجات دستور الطائف وفي طليعتها اللامركزية الادارية، وتلى اللقاء غداء على شرف الضيوف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام