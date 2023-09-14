مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة أدى إلى وقوع خسائر مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 02:14

مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة أدى إلى وقوع خسائر مادية

منذ 2 ساعة 14 September، 2023
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