الوكالة الوطنية للاعلام: ارتفاع وتيرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وعدد القتلى ارتفع إلى 7 والجرحى الى 24 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 23:12

الوكالة الوطنية للاعلام: ارتفاع وتيرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وعدد القتلى ارتفع إلى 7 والجرحى الى 24

منذ 2 ساعة 13 September، 2023
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