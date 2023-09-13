الوزير بوحبيب اتصل بنظيره السوري وإتّفاق على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 15:54

الوزير بوحبيب اتصل بنظيره السوري وإتّفاق على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك

منذ 1 ساعة 13 September، 2023
بوحبيب
لبنان

اجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب إتّصالا بنظيره السوري فيصل المقدادوذلك عطفا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه ترؤس وفد رسمي لينتقل الى سوريا للبحث في قضية النازحين،  وإتّفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك، حيث سيشارك الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثّل بلاده في الاجتماعات الاممية.
وقد رحّب وزير الخارجية السوري بزيارة الوزير بوحبيب والوفد المرافق دمشق مبديا استعداده لكل تعاون يصبّ في مصلحة البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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