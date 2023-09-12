بدران اعلن تمديد اقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا بسبب الاوضاع الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 21:50

بدران اعلن تمديد اقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا بسبب الاوضاع الامنية

منذ 1 ساعة 12 September، 2023
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