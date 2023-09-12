حزب الله وأهالي بعلبك شيعوا فقيد الجهاد عبد الله أحمد شمص – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 18:58

حزب الله وأهالي بعلبك شيعوا فقيد الجهاد عبد الله أحمد شمص

منذ 51 mins 12 September، 2023
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لبنان

شيّع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك فقيد الجهاد والمقاومة الحاج عبد الله أحمد شمص، الذي توفي اثناء تأديته صلاتي المغرب والعشاء في مسجد الإمام المهدي(عج) في مدينة بعلبك .

موكب التشييع انطلق من منزل الفقيد، بعد أن ودّعه الأهل والأحبة، تتقدّمه الفرق الكشفية وفعاليات حزبية واجتماعية وبلدية.

وجاب الموكب الطرق الرئيسة للمدينة وصولًا إلى الجبّانة، حيث قدمت فرقة من رفقاء الدرب مراسم التكريم وقسم الولاء والبيعة، وأمّ نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر الصلاة على الجثمان الطاهر ليُوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

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