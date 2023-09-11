استمرار الاشتباكات في عين الحلوة رغم الاعلان عن وقف لاطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 20:32

استمرار الاشتباكات في عين الحلوة رغم الاعلان عن وقف لاطلاق النار

منذ 1 ساعة 11 September، 2023
أخبار موقع المنار

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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