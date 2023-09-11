الوزير علي حمية بعد الجلسة الحكومية: الضريبة على القيمة المضافة TVA بقيت 11% واستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 20:32

الوزير علي حمية بعد الجلسة الحكومية: الضريبة على القيمة المضافة TVA بقيت 11% واستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار

منذ 1 ساعة 11 September، 2023
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