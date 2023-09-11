عُقِد في مكتب النائب ميشال المر اجتماع مشترك لتكتّلي “الوطني المستقل” و”الإعتدال الوطني”، تم في خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية، الوطنية والانمائية.

بعد انتهاء الإجتماع قال النائب محمد سليمان: “استكمالاً للقاءاتنا مع الكتل النيابية كان لنا لقاء اليوم مع التكتل الوطني المستقل لمناقشة إعادة تشغيل مطار القليعات لما يشكّل من أهمية وطنية وإنمائية للبنان عموما ولمحافظة الشمال خصوصاً كما انه يملك أهمية كبرى على صعيد وطننا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

وتابع: ‘”لقاؤنا مع الزملاء اليوم كان ايجابياً لما يشكل من أهمية اقتصادية وانمائية وجلساتنا ستكون مفتوحة خدمة لمناطقنا وبلدنا”.

بدوره قال النائب ميشال المر: “تداولنا مع الزملاء أوّلا بوضع البلد السياسي بشكل عام والتشاور كان ايجابياً”، اضاف “من موقعي النيابي، أرى ان انشاء مطار اضافي ضروري واساسي وذلك تسهيلاً لشؤون المواطنين”.

واعتبر النائب طوني فرنجيه ان ” يمكن اعتبار مطار القليعات اكثر من ضرورة لعكار وللشمال عموماً، علماً ان لبنان بحاجة لأكثر من مطارين”.

ورداً على سؤال، لفت فرنجيه الى أن “ملف النزوح السوري تمت مقاربته مقاربة خاطئة كما انه خلق انقساماً عمودياً عند الرأي العام اللبناني بينما هو يعني كل مكوّنات هذا الوطن “. ودعا فرنجيه “كل القوى السياسية الى تحمّل مسؤولياتها لأن موضوع النزوح السوريّ اصبح يشكّل خطراً داهماً على الاقتصاد والهوية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام