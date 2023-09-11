ليبيا: 150 قتيلا على الأقل في فيضانات اجتاحت شرق البلاد إثر إعصار “دانيال” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 16:22

ليبيا: 150 قتيلا على الأقل في فيضانات اجتاحت شرق البلاد إثر إعصار “دانيال”

منذ 1 ساعة 11 September، 2023
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