حزب الله يعرب في بيان له عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه الى جانبه في هذا المصاب المفجع والاليم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 17:58
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حزب الله يعرب عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه إلى جانبه في هذا المصاب المفجع والأليم
حزب الله يتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويسأل الله الشفاء للمصابين وأن يساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه
زلزال بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر يضرب اقليم الحوز جنوب غرب مراكش بالمغرب
الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: لم تحدث زلازل من هذا المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900
مرصد الزلازل العالمي يحذر من احتمال حدوث تسونامي وهزات ارتدادية قبالة سواحل المغرب
منظمة الصحة العالمية: زلزال المغرب أضرّ بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة
الخارجية الإيرانية: نعرب عن أسفنا للزلزال المروع الذي ضرب المغرب وتعازينا لشعب وحكومة هذا البلد
الرئيس نجيب ميقاتي يتبلغ عبر سلسلة اتصالات أجراها بالسفارة اللبنانية في الرباط أن جميع اللبنانيين في المغرب بخير
السفير اللبناني في المغرب زياد عطالله للمنار: تواصلنا مع عائلات الجالية اللبنانية للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم
عطالله: بعض اللبنانيين تعرّضوا لأضرار ماديّة جرّاء الزلزال وقضوا ليلتهم في الشارع كحال كل المتضررين من المغاربة
مراسل المنار: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط عدد من القذائف والرصاص الطائش في الأحياء المحيطة بالمخيم
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في عين الحلوة
حزب الله يعرب في بيان له عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه الى جانبه في هذا المصاب المفجع والاليم
منذ 1 ساعة
9 September، 2023
عاجل
حزب الله
زلزال المغرب
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حزب الله أعرب عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه الى جانبه
حزب الله يتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويسأل الله الشفاء للمصابين وأن يساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه
الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال
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