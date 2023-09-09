“الغارديان” البريطانية: حرائق الغابات التي ضربت هاواي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 15:08

“الغارديان” البريطانية: حرائق الغابات التي ضربت هاواي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
أخبار موقع المنار

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