غرفة التحكم المروري: قطع السير في الاوتوستراد الشرقي ‎لصيدا واوتوستراد ‎الغازية وتحويله الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 12:00

غرفة التحكم المروري: قطع السير في الاوتوستراد الشرقي ‎لصيدا واوتوستراد ‎الغازية وتحويله الى الطريق البحرية

منذ 26 mins 9 September، 2023
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