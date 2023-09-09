ميقاتي تبلّغ من سفارة لبنان في الرباط ان جميع اللبنانيين بخير عقب زلزال المغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 12:00

ميقاتي تبلّغ من سفارة لبنان في الرباط ان جميع اللبنانيين بخير عقب زلزال المغرب

منذ 1 ساعة 9 September، 2023
أخبار موقع المنار

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