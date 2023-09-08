مراسل المنار: الاشتباكات متواصلة في مخيم عين الحلوة وأدت منذ الامس الى اصابة حوالي 35 شخصاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2023 - 17:48

مراسل المنار: الاشتباكات متواصلة في مخيم عين الحلوة وأدت منذ الامس الى اصابة حوالي 35 شخصاً

منذ 39 mins 8 September، 2023
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