إستقبل مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو وبحث معه في الاوضاع العامة بما في ذلك التطورات المرتبطة باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية. وشدد الموسوي على استمرار التواصل والحوار مع الجانب الفرنسي في إطار العمل على إيجاد الحلول والمخارج للأزمات القائمة مؤكدا أن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ظل المراوحة. ودعا الموسوي سائر الأطراف لعدم إطلاق المواقف التصعيدية وإثارة التوترات التي لا طائل منها سوى إضفاء المزيد من التعقيد على المشهد الراهن.