شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة التي القاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت على أن “حزب الله يتعاون مع كل الحريصين على مصلحة البلد من أجل الوصول إلى تفاهمات داخلية تُخرج لبنان من حالة الفراغ الرئاسي، وتساعد على معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية”.
وقال الشيخ دعموش “نحن منفتحون على أي مبادرة حوارية بنّاءة تُؤدّي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي هو مفتاح الحلول والخروج من الأزمات”، وأضاف “انطلاقًا من هذا تفاعلنا مع المبادرة الفرنسية التي يقودها السيد لودريان ورحبنا بدعوة الرئيس بري للحوار، ونتحاور مع التيار الوطني الحر ونعمل بجد من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، لأنّنا على قناعة بأنّ الحوار بين الأطراف السياسية أصبح أكثر من ضرورة ولا خيار أمام اللبنانيين للوصول إلى اتفاق غير الحوار، ومن يريد مقاطعته فليتحمّل المسؤولية”.
وأكد الشيخ دعموش ان “الحوار يمكن أن يُوصل إلى نتيجة، أما الصراخ والتجني والتحريض المستمر، فلا يوصل سوى الى المزيد من التوتير وبث الكراهية بين اللبنانيين، ولن ينفع أصحابه في شيء”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام