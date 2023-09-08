شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة التي القاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت على أن “حزب الله ‏يتعاون مع كل الحريصين على مصلحة البلد من أجل الوصول إلى تفاهمات داخلية تُخرج ‏لبنان من حالة الفراغ الرئاسي، وتساعد على معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية”. ‏

وقال الشيخ دعموش “نحن منفتحون على أي مبادرة حوارية بنّاءة تُؤدّي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي ‏هو مفتاح الحلول والخروج من الأزمات”، وأضاف “انطلاقًا من هذا تفاعلنا مع المبادرة الفرنسية التي يقودها السيد لودريان ورحبنا ‏بدعوة الرئيس بري للحوار، ونتحاور مع التيار الوطني الحر ونعمل بجد من أجل الوصول إلى ‏تفاهمات مشتركة، لأنّنا على قناعة بأنّ الحوار بين الأطراف السياسية أصبح أكثر من ‏ضرورة ولا خيار أمام اللبنانيين للوصول إلى اتفاق غير الحوار، ومن يريد مقاطعته فليتحمّل ‏المسؤولية”.‏

وأكد الشيخ دعموش ان “الحوار يمكن أن يُوصل إلى نتيجة، أما الصراخ والتجني والتحريض المستمر، فلا ‏يوصل سوى الى المزيد من التوتير وبث الكراهية بين اللبنانيين، ولن ينفع أصحابه في ‏شيء”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام