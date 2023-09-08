بسبب الاوضاع في مخيم عين الحلوة.. قطع السير من الاتوستراد الشرقي صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2023 - 10:26
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تجدَّد الاشتباكات بين حركة فتح وجماعة جند الشام في مخيم عين الحلوة شمال صيدا بجنوب لبنان بعد توتر ليلي بين الطرفين
تجدد الاشتباكات سبقته خروقات عبر اطلاق رصاص القنص قبل ان تندلع الاشتباكات بعنف على محور البركسات - حي الطوارئ
إصابة 20 شخصاً على الأقل تم نقلهم الى مستشفيات صيدا نتيجة الاشتباكات في عين الحلوة
الجامعة اللبنانية تقفل فروعها في مدينة صيدا وتعلن تأجيل الإمتحانات التي كانت مقررة اليوم الجمعة
قطع السير من الأتوستراد الشرقي في صيدا وأتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية
بسبب الاوضاع في مخيم عين الحلوة.. قطع السير من الاتوستراد الشرقي صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية
منذ 32 mins
8 September، 2023
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