بسبب الاوضاع في مخيم عين الحلوة.. قطع السير من الاتوستراد الشرقي صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2023 - 10:26

بسبب الاوضاع في مخيم عين الحلوة.. قطع السير من الاتوستراد الشرقي صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية

منذ 32 mins 8 September، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة