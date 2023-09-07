توتر في مخيم عين الحلوة اشتباكات وتبادل لاطلاق نار بين فتح وجند الشام في حي الطوارئ والبركسات يتخلله اطلاق قذائف صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2023 - 23:18
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توتر في مخيم عين الحلوة اشتباكات وتبادل لاطلاق نار بين فتح وجند الشام في حي الطوارئ والبركسات يتخلله اطلاق قذائف صاروخية
منذ 58 mins
7 September، 2023
عاجل
الامن في صيدا
صيدا
عين الحلوة
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