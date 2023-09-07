الدفاع الروسية : صد 14 هجوما للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو وقتل 110 جنود أوكرانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2023 - 17:34

الدفاع الروسية : صد 14 هجوما للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو وقتل 110 جنود أوكرانيين

منذ 2 ساعة 7 September، 2023
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