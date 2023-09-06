السودان | قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 14:54

السودان | قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان

منذ 28 mins 6 September، 2023
أخبار موقع المنار

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